Донецкий Шахтер прибыл в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов.

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

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В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).

ВИДЕО. Путь Шахтера в Гельзенкирхен. Как горняки добирались до Германии