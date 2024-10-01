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Лига чемпионов
01 октября 2024, 06:12 | Обновлено 01 октября 2024, 06:14
364
0

ВИДЕО. Путь Шахтера в Гельзенкирхен. Как горняки добирались до Германии

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45

01 октября 2024, 06:12 | Обновлено 01 октября 2024, 06:14
364
0
ВИДЕО. Путь Шахтера в Гельзенкирхен. Как горняки добирались до Германии
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер прибыл в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов.

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).

ВИДЕО. Путь Шахтера в Гельзенкирхен. Как горняки добирались до Германии

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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