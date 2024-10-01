Лига чемпионов01 октября 2024, 06:12 | Обновлено 01 октября 2024, 06:14
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ВИДЕО. Путь Шахтера в Гельзенкирхен. Как горняки добирались до Германии
Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45
01 октября 2024, 06:12 | Обновлено 01 октября 2024, 06:14
364
0
Донецкий Шахтер прибыл в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов.
Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).
ВИДЕО. Путь Шахтера в Гельзенкирхен. Как горняки добирались до Германии
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