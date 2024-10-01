ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов с Аталантой
Поединок 2-го тура главного еврокубка состоится 2 октября в Гельзенкирхене
Донецкий Шахтер прибыл в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов.
Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.
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В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).
Список игроков Шахтера, отправившихся в Германию на матч с Аталантой
ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов с Аталантой
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