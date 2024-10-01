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Лига чемпионов
01 октября 2024, 01:30 | Обновлено 01 октября 2024, 01:41
93
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов с Аталантой

Поединок 2-го тура главного еврокубка состоится 2 октября в Гельзенкирхене

01 октября 2024, 01:30 | Обновлено 01 октября 2024, 01:41
93
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов с Аталантой
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Донецкий Шахтер прибыл в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов.

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).

Список игроков Шахтера, отправившихся в Германию на матч с Аталантой

ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов с Аталантой

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Аталанта фото Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта перелет Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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