ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав

Донецкий Шахтер отправился в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба горняков.

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

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В первом туре ЛЧ горняки на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).

Список игроков Шахтера, отправившихся в Германию на матч с Аталантой

ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию