Лига чемпионов30 сентября 2024, 21:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 22:02
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4
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав
Игра между Шахтером и Аталантой состоится 2 октября в 19:45 в Гельзенкирхене
30 сентября 2024, 21:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 22:02
1633
4
Донецкий Шахтер отправился в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба горняков.
Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре ЛЧ горняки на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).
Список игроков Шахтера, отправившихся в Германию на матч с Аталантой
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию
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