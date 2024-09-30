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  4. ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав
Лига чемпионов
30 сентября 2024, 21:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 22:02
1633
4

ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав

Игра между Шахтером и Аталантой состоится 2 октября в 19:45 в Гельзенкирхене

30 сентября 2024, 21:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 22:02
1633
4
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер отправился в Германию на поединок 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба горняков.

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре ЛЧ горняки на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).

Список игроков Шахтера, отправившихся в Германию на матч с Аталантой

ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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antt
Чотири воротаря як на дві команди, але форвардів ще менше ніж у збірній. Може тому і такі результати навіть в УПЛ. І вище Степаненка футболіст що Яремчука чимось нагадує.
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+3
Boodya
"дуже добре 👍" (с)
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Cruyff
Що за тип на першій фотці? Часом не той самий нашумівший?  
Хоча, аналогічне питання можна задати по всіх решті, крім Степаненка  
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+2
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