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  4. ВИДЕО. Степаненко получил подарок за 100 матчей в еврокубках
Лига чемпионов
01 октября 2024, 03:17 | Обновлено 01 октября 2024, 03:32
59
0

ВИДЕО. Степаненко получил подарок за 100 матчей в еврокубках

Команда горняков поздравила полузащитника и подарила сувенирную футболку

01 октября 2024, 03:17 | Обновлено 01 октября 2024, 03:32
59
0
ВИДЕО. Степаненко получил подарок за 100 матчей в еврокубках
ФК Шахтер Донецк

Украинский хавбек Тарас Степаненко провел 100 матчей за донецкий «Шахтер» в еврокубках.

Команда горняков приветствовала полузащитника и подарила капитану сувенирную футболку с цифрой 100 на спине.

Пресс-служба Шахтера поблагодарила футболиста: «Спасибо, Тарас! Твоя преданность и лидерство вдохновляют всех нас».

Матч с «Болоньей» (0:0) стал 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего полузащитника горняков Тараса Степаненко.

ВИДЕО. Степаненко получил подарок за 100 матчей в еврокубках

Фотогалерея: Тарас Степаненко

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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