ВИДЕО. Степаненко получил подарок за 100 матчей в еврокубках
Команда горняков поздравила полузащитника и подарила сувенирную футболку
Украинский хавбек Тарас Степаненко провел 100 матчей за донецкий «Шахтер» в еврокубках.
Команда горняков приветствовала полузащитника и подарила капитану сувенирную футболку с цифрой 100 на спине.
Пресс-служба Шахтера поблагодарила футболиста: «Спасибо, Тарас! Твоя преданность и лидерство вдохновляют всех нас».
Матч с «Болоньей» (0:0) стал 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего полузащитника горняков Тараса Степаненко.
ВИДЕО. Степаненко получил подарок за 100 матчей в еврокубках
Фотогалерея: Тарас Степаненко
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