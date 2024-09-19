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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 09:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:53
191
0

Степаненко провел юбилейный матч в еврокубках

Ветеран горняков стал пятым еврокубковым «сотником» украинских клубов

19 сентября 2024, 09:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:53
191
0
Степаненко провел юбилейный матч в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Матч с «Болоньей» (0:0) стал 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего полузащитника «горняков» Тараса Степаненко. Он стал пятым футболистом, в том числе третьим после Дарио Срны и Тайсона среди полевых игроков, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов. 71 матч Степаненко провел в Лиге чемпионов, в том числе 61 в основном турнире, и 29 – в Лиге Европе.

Чтобы стать еврокубковым «сотником» Тарасу понадобилось 13 лет 300 дней, начиная с дебюта на международной арене, который состоялся 23 ноября 2010 года в гостевом поединке «Шахтера» с сербским «Партизаном» в групповом раунде Лиги чемпионов (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

-

2.

Дарио СРНА

Шахтер

137

86

50

-

1

3.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

132

87

44

-

1

4.

ТАЙСОН

Металлист (25),

105

49

56

-

-

Шахтер (80)

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

100

71

29

-

-

6.

Олег ГУСЕВ

Динамо

98

56

42

-

-

7.

МАРЛОС

Металлист (18),

96

52

44

-

-

Шахтер (78)

8.

Разван РАЦ

Шахтер

90

57

32

-

1

9.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

89

63

26

-

-

10.

Денис ГАРМАШ

Динамо

88

44

44

-

-

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

88

42

44

2

-
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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