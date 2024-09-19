Степаненко провел юбилейный матч в еврокубках
Ветеран горняков стал пятым еврокубковым «сотником» украинских клубов
Матч с «Болоньей» (0:0) стал 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего полузащитника «горняков» Тараса Степаненко. Он стал пятым футболистом, в том числе третьим после Дарио Срны и Тайсона среди полевых игроков, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов. 71 матч Степаненко провел в Лиге чемпионов, в том числе 61 в основном турнире, и 29 – в Лиге Европе.
Чтобы стать еврокубковым «сотником» Тарасу понадобилось 13 лет 300 дней, начиная с дебюта на международной арене, который состоялся 23 ноября 2010 года в гостевом поединке «Шахтера» с сербским «Партизаном» в групповом раунде Лиги чемпионов (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
-
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
137
|
86
|
50
|
-
|
1
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
132
|
87
|
44
|
-
|
1
|
4.
|
ТАЙСОН
|
Металлист (25),
|
105
|
49
|
56
|
-
|
-
|
|
|
Шахтер (80)
|
|
|
|
|
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
100
|
71
|
29
|
-
|
-
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
98
|
56
|
42
|
-
|
-
|
7.
|
МАРЛОС
|
Металлист (18),
|
96
|
52
|
44
|
-
|
-
|
|
|
Шахтер (78)
|
|
|
|
|
|
8.
|
Разван РАЦ
|
Шахтер
|
90
|
57
|
32
|
-
|
1
|
9.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
89
|
63
|
26
|
-
|
-
|
10.
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
88
|
44
|
44
|
-
|
-
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
88
|
42
|
44
|
2
|
-
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