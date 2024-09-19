Степаненко провел юбилейный матч в еврокубках

Матч с «Болоньей» (0:0) стал 100-м в еврокубковой карьере 35-летнего полузащитника «горняков» Тараса Степаненко. Он стал пятым футболистом, в том числе третьим после Дарио Срны и Тайсона среди полевых игроков, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов. 71 матч Степаненко провел в Лиге чемпионов, в том числе 61 в основном турнире, и 29 – в Лиге Европе.

Чтобы стать еврокубковым «сотником» Тарасу понадобилось 13 лет 300 дней, начиная с дебюта на международной арене, который состоялся 23 ноября 2010 года в гостевом поединке «Шахтера» с сербским «Партизаном» в групповом раунде Лиги чемпионов (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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