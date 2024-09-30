Эдуард СОН: «Коломойский не рассматривал возможность продажи Днепра»

Экс-игрок «Днепра» Эдуард Сон вспомнил о том, как он с товарищем пытался выйти на Коломойского для обсуждения вопроса покупки клуба.

Упадок ФК «Днепр» стал настоящим ударом для целого поколения днепровских болельщиков. Ультрас команды проводили многочисленные акции в поддержку клуба под названием «Днепр должен жить», публичные люди, связанные с днепровским футболом, просили Коломойского не убивать клуб. Некоторые богатые болельщики даже хотели спасти клуб собственноручно, приобретя его у одиозного олигарха. Одним из таких стал экс-игрок «Днепра» в 80-е годы Эдуард Сон, который вместе со своим партнером в свое время пытались выйти на Игоря Валерьевича с целью приобретения и спасения клуба.

Недавно на очередном мероприятии Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области Media Sport Club Dnipro вопрос приобретения клуба Эдуардом Соном или любым другим потенциальным инвестором снова поднялся. Андрей Стеценко – многолетний генеральный директор ФК «Днепр», который был приглашенным гостем, сообщил, что как в то время, так и сейчас никто не выходил с предложением приобретения клуба. Как минимум, лично Стеценко об этом ничего не известно.

Корреспондент Sport.ua Игорь Лысенко связался с Эдуардом Соном для того, чтобы восстановить историческую справедливость и узнать, как все происходило в бурные времена исчезновения легендарного клуба.

– Эдуард Васильевич, недавно генеральный менеджер «Днепра» Андрей Стеценко заявил, что желающих приобрести «Днепр» у Коломойского не было. В СМИ была другая информация – что вы со своим товарищем одно время пытались связаться с Коломойским для обсуждения этого вопроса. Как на самом деле, можете вспомнить, пожалуйста?

– Это уже в прошлом, к сожалению, уже ничего не исправишь. Ситуация была следующей – мы с моим товарищем искали встречи с Коломойским, в том числе, через его близких людей. Было обещание мне позвонить по телефону, но обратной связи я так и не получил. Позже один человек из команды Коломойского позвонил мне из Америки и обещал организовать встречу с Игорем Валерьевичем в Женеве, но позже и этот человек пропал, а встреча так и не состоялась.

– У вас были еще попытки связаться с владельцем «Днепра»?

– Да, в 2016 году на матче, посвященном памяти Евгения Кучеревского, мы общались с Андреем Русолом и просили его передать информацию, что хотим встретиться с Коломойским, но после этого снова было молчание. Думаю, что Коломойский ничего не хотел слышать и даже не рассматривал возможность продажи «Днепра».

– Как вы думаете, информация о вашем интересе дошла до адресата?

– Думаю, что да. Андрей Викторович Стеценко должен был быть в курсе, потому что информация об этом попала в СМИ и общественность. Вячеслав Евгеньевич Фридман точно был в курсе.

– Прямого диалога ни с Коломойским, ни со Стеценко у вас так и не произошло?

– Нет. Хочу еще уточнить момент для болельщиков – приобрести клуб и стать президентом хотел не я, а мой товарищ. Я только помогал ему выйти на Коломойского, потому что меня знают в Днепре, а он уже давно уехал из Украины. Многие до сих пор думают, что я хотел приобрести клуб, и пишут мне, что сожалеют о том, что я не взял «Днепр» под свое крыло.

– Ваш товарищ был готов взять клуб только «чистым» или готов и погасить имеющуюся задолженность?

– Мы хотели выяснить, каковы долги перед игроками, персоналом и тренерами, провести аудит и принять решение, что делать. Все это зависело от суммы задолженности, но рассматривали все варианты.

– Можете назвать имя товарища, не каждый рядовой человек может взять на себя такой клуб, как «Днепр»?

– Он – влиятельный и состоятельный человек, хотя и не миллиардер. Очень порядочный и любящий футбол, в молодости был болельщиком «Днепра», но уже давно не проживает в этом городе. Все, что могу о нем сказать.

– Что вообще думаете об исчезновении «Днепра»?

– Очень жаль, что клуб с такой историей исчез. Это была гордость и визитная карточка города.

Игорь ЛЫСЕНКО