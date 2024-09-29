Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 11:47 |
460
0

Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой

Легендарный тренер считает, что Евгений не реализовал свой потенциал из-за сорванного трансфера

29 сентября 2024, 11:47 |
460
0
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, сумел ли бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка реализовать свой потенциал.

– Понятно, что нет. Не угадал, возможно, с клубом, потому что очень хотел в Англию, но Коломойский его не продал. В «Севилье», куда перешел Евгений, тренер играл в три защитника, может, было неудобно ему с такой схемой. Тяжело что-то говорить, но одно знаю точно – в «Днепре» и в сборной он был один из лучших.

– Вы упомянули Англию и печально известную историю с неудачным трансфером в «Ливерпуль», что вам об этом известно? И если он перешел бы, могла ли его карьера сложиться по другому?

– Не знаю нюансов, то, наверное, больше сам Евгений или его отец скажет. «Ливерпуль» есть «Ливерпуль» – и очень жаль, что он туда не перешел. Коноплянка был в расцвете сил и «Ливерпуль» тогда не был грандом, как сейчас, поэтому Евгений мог еще прогрессировать и дальше.

Ранее относительно нереализованного таланта Евгения Коноплянки высказался Руслан Ротань.

По теме:
«Мог быть как Роналду». Ротань оценил потенциал экс-игрока сборной Украины
«Решили помочь». Зозуля объяснил, почему создал агентство с Коноплянкой
Будет звездное трио в нападении? Аль-Наср хочет подписать суперзвезду АПЛ
Мирон Маркевич Евгений Коноплянка Игорь Коломойский Ливерпуль Днепр трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Футзал | 29 сентября 2024, 07:31 3
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала

29 сентября сине-желтые сыграют против команды Венесуэлы, время начала – 18:00

«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
Бокс | 29 сентября 2024, 07:14 0
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком

Бывший чемпион мира назвал актуальные бои для ЭйДжея

Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Другие виды | 29.09.2024, 05:50
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
ВИДЕО. Два игрока Динамо отличились голами в параллельных матчах в Израиле
Футбол | 29.09.2024, 11:41
ВИДЕО. Два игрока Динамо отличились голами в параллельных матчах в Израиле
ВИДЕО. Два игрока Динамо отличились голами в параллельных матчах в Израиле
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 28.09.2024, 15:02
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
28.09.2024, 07:16 4
Бокс
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
29.09.2024, 07:49 3
Бокс
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
28.09.2024, 00:16 4
Футбол
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
28.09.2024, 20:17 12
Футбол
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
28.09.2024, 00:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем