Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, сумел ли бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка реализовать свой потенциал.

– Понятно, что нет. Не угадал, возможно, с клубом, потому что очень хотел в Англию, но Коломойский его не продал. В «Севилье», куда перешел Евгений, тренер играл в три защитника, может, было неудобно ему с такой схемой. Тяжело что-то говорить, но одно знаю точно – в «Днепре» и в сборной он был один из лучших.

– Вы упомянули Англию и печально известную историю с неудачным трансфером в «Ливерпуль», что вам об этом известно? И если он перешел бы, могла ли его карьера сложиться по другому?

– Не знаю нюансов, то, наверное, больше сам Евгений или его отец скажет. «Ливерпуль» есть «Ливерпуль» – и очень жаль, что он туда не перешел. Коноплянка был в расцвете сил и «Ливерпуль» тогда не был грандом, как сейчас, поэтому Евгений мог еще прогрессировать и дальше.

Ранее относительно нереализованного таланта Евгения Коноплянки высказался Руслан Ротань.