Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Англия
01 октября 2024, 02:30 |
205
0

Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?

28–30 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Англии 2024/25

01 октября 2024, 02:30 |
205
0
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
Getty Images/Global Images Ukraine

28–30 сентября состоялись матчи 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Ньюкаслом 1:1.

Арсенал дома вырвал победу у Лестера 4:2 в компенсированное арбитром время. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Ливерпуль в гостях минимально одолел Вулверхэмптон 2:1.

Челси на Стэмфордд Бридж справился с Брайтоном 4:2. Покер оформил Коул Палмер. Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных пенсионеров и вышел на поле на 71-й минуте.

Эвертон добыл первую победу в текущем сезоне АПЛ, переиграв Кристал Пэлас 2:1. Украинец Виталий Миколенко выздоровел и отыграл все 90 минут.

Брентфорд расписал мировую дома с Вест Хэмом. Егор Ярмолюк появился на поле на 60-й, голевыми действиями не отличился.

Тоттенхэм на Олд Траффорд разгромил Манчестер Юнайтед 3:0.

Борнмут вместе с Ильей Забарный уверенно выиграл у Саутгемптона 3:1. На счету украинского центрбека все 90 минут.

Из-за осечки Манчестер Сити Ливерпуль возглавил таблицу чемпионата Англии с 15 очками. Горожане и Арсенал с Зинченко делят 2-е и 3-е места с 14 пунктами соответственно. На 4-й позиции идут Челси и Мудрик с 13 баллами, Астон Вилла с таким же количеством очков замыкает топ-5.

Борнмут с Забарным располагается на 11-м месте (8 очков), Брентфорд с Ярмолюком – 12-я позиция (7), Эвертон с Миколенко – 16-я строчка (4).

Английская Премьер-лига 2024/25. 6-й тур, 28–30 сентября

  • Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:1
  • Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:1
  • Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1
  • Челси – Брайтон – 4:2
  • Брентфорд – Вест Хэм – 1:1
  • Арсенал – Лестер – 4:2
  • Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2
  • Ипсвич – Астон Вилла – 2:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3
  • Борнмут – Саутгемптон – 3:1

Таблица АПЛ после 6 туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12 - 2 15
2 Манчестер Сити 6 4 2 0 14 - 6 14
3 Арсенал 6 4 2 0 12 - 5 14
4 Челси 6 4 1 1 15 - 7 13
5 Астон Вилла 6 4 1 1 12 - 9 13
6 Фулхэм 6 3 2 1 8 - 5 11
7 Ньюкасл 6 3 2 1 8 - 7 11
8 Тоттенхэм 6 3 1 2 12 - 5 10
9 Брайтон 6 2 3 1 10 - 8 9
10 Ноттингем Форест 6 2 3 1 6 - 5 9
11 Борнмут 6 2 2 2 8 - 9 8
12 Брентфорд 6 2 1 3 8 - 10 7
13 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
14 Вест Хэм 6 1 2 3 6 - 10 5
15 Ипсвич Таун 6 0 4 2 5 - 10 4
16 Эвертон 6 1 1 4 7 - 15 4
17 Лестер 6 0 3 3 8 - 12 3
18 Кристал Пэлас 6 0 3 3 5 - 9 3
19 Саутгемптон 6 0 1 5 3 - 12 1
20 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6 - 16 1
Полная таблица

По теме:
Таблица Чемпионшипа. Русин сыграл за Сандерленд впервые за месяц
Слован Братислава – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Футзал | 30 сентября 2024, 19:47 6
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу

Аргентинцы разгромили соперников 6:1 в четвертьфинале мундиаля в Узбекистане

ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»
Футбол | 01 октября 2024, 01:20 0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»
ЛЮБЕНОВИЧ: «Руководство клуба не хочет принимать мою отставку»

Главный тренер Миная сообщил, что уже месяц просит руководство об отставке

УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Бокс | 30.09.2024, 08:16
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Футбол | 30.09.2024, 08:27
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Бокс | 30.09.2024, 07:40
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
29.09.2024, 07:14 1
Бокс
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 2
Футбол
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 4
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем