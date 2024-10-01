Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?

28–30 сентября состоялись матчи 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Ньюкаслом 1:1.

Арсенал дома вырвал победу у Лестера 4:2 в компенсированное арбитром время. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.

Ливерпуль в гостях минимально одолел Вулверхэмптон 2:1.

Челси на Стэмфордд Бридж справился с Брайтоном 4:2. Покер оформил Коул Палмер. Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных пенсионеров и вышел на поле на 71-й минуте.

Эвертон добыл первую победу в текущем сезоне АПЛ, переиграв Кристал Пэлас 2:1. Украинец Виталий Миколенко выздоровел и отыграл все 90 минут.

Брентфорд расписал мировую дома с Вест Хэмом. Егор Ярмолюк появился на поле на 60-й, голевыми действиями не отличился.

Тоттенхэм на Олд Траффорд разгромил Манчестер Юнайтед 3:0.

Борнмут вместе с Ильей Забарный уверенно выиграл у Саутгемптона 3:1. На счету украинского центрбека все 90 минут.

Из-за осечки Манчестер Сити Ливерпуль возглавил таблицу чемпионата Англии с 15 очками. Горожане и Арсенал с Зинченко делят 2-е и 3-е места с 14 пунктами соответственно. На 4-й позиции идут Челси и Мудрик с 13 баллами, Астон Вилла с таким же количеством очков замыкает топ-5.

Борнмут с Забарным располагается на 11-м месте (8 очков), Брентфорд с Ярмолюком – 12-я позиция (7), Эвертон с Миколенко – 16-я строчка (4).

Английская Премьер-лига 2024/25. 6-й тур, 28–30 сентября

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:1

Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:1

– 0:1 Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1

– Кристал Пэлас – 2:1 Челси – Брайтон – 4:2

– Брайтон – 4:2 Брентфорд – Вест Хэм – 1:1

Арсенал – Лестер – 4:2

– Лестер – 4:2 Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2

– 1:2 Ипсвич – Астон Вилла – 2:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

– 0:3 Борнмут – Саутгемптон – 3:1

Таблица АПЛ после 6 туров