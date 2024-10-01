Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ман Сити, побед Ливерпуля и Арсенала?
28–30 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Англии 2024/25
28–30 сентября состоялись матчи 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Ньюкаслом 1:1.
Арсенал дома вырвал победу у Лестера 4:2 в компенсированное арбитром время. Украинский защитник канониров Александр Зинченко пропустил поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы.
Ливерпуль в гостях минимально одолел Вулверхэмптон 2:1.
Челси на Стэмфордд Бридж справился с Брайтоном 4:2. Покер оформил Коул Палмер. Михаил Мудрик начал встречу на скамейке запасных пенсионеров и вышел на поле на 71-й минуте.
Эвертон добыл первую победу в текущем сезоне АПЛ, переиграв Кристал Пэлас 2:1. Украинец Виталий Миколенко выздоровел и отыграл все 90 минут.
Брентфорд расписал мировую дома с Вест Хэмом. Егор Ярмолюк появился на поле на 60-й, голевыми действиями не отличился.
Тоттенхэм на Олд Траффорд разгромил Манчестер Юнайтед 3:0.
Борнмут вместе с Ильей Забарный уверенно выиграл у Саутгемптона 3:1. На счету украинского центрбека все 90 минут.
Из-за осечки Манчестер Сити Ливерпуль возглавил таблицу чемпионата Англии с 15 очками. Горожане и Арсенал с Зинченко делят 2-е и 3-е места с 14 пунктами соответственно. На 4-й позиции идут Челси и Мудрик с 13 баллами, Астон Вилла с таким же количеством очков замыкает топ-5.
Борнмут с Забарным располагается на 11-м месте (8 очков), Брентфорд с Ярмолюком – 12-я позиция (7), Эвертон с Миколенко – 16-я строчка (4).
Английская Премьер-лига 2024/25. 6-й тур, 28–30 сентября
- Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:1
- Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:1
- Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1
- Челси – Брайтон – 4:2
- Брентфорд – Вест Хэм – 1:1
- Арсенал – Лестер – 4:2
- Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2
- Ипсвич – Астон Вилла – 2:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3
- Борнмут – Саутгемптон – 3:1
Таблица АПЛ после 6 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10
|Ноттингем Форест
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15
|Ипсвич Таун
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18
|Кристал Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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