Борнмут нанес поражение Саутгемптону в АПЛ, Забарный отыграл весь матч

В матче 6-го тура АПЛ «Борнмут» на своем поле победил «Саутгемптон» (2:1).

У хозяев поля отличились Эванилсон, Данго Уаттара и Антуан Семеньо.

Единственный гол для гостей на 51-й минуте забил Тейлор Харвуд-Беллис.

Весь матч у «Борнмута» на поле провел украинский защитник Илья Забарный.

«Борнмут» набрал 8 очков и поднялся на 11-е место в АПЛ. «Саутгемптон» с 1 пунктом идет на предпоследней 19-й позиции.

Английская Премьер-лига. 6-й тур, 30 сентября

Борнмут – Саутгемптон – 3:1

Голы: Эванилсон, 17, Уаттара, 32, Семеньо, 39 – Харвуд-Беллис, 51

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