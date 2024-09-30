Борнмут нанес поражение Саутгемптону в АПЛ, Забарный отыграл весь матч
У хозяев поля отличились Эванилсон, Данго Уаттара и Антуан Семеньо
В матче 6-го тура АПЛ «Борнмут» на своем поле победил «Саутгемптон» (2:1).
У хозяев поля отличились Эванилсон, Данго Уаттара и Антуан Семеньо.
Единственный гол для гостей на 51-й минуте забил Тейлор Харвуд-Беллис.
Весь матч у «Борнмута» на поле провел украинский защитник Илья Забарный.
«Борнмут» набрал 8 очков и поднялся на 11-е место в АПЛ. «Саутгемптон» с 1 пунктом идет на предпоследней 19-й позиции.
Английская Премьер-лига. 6-й тур, 30 сентября
Борнмут – Саутгемптон – 3:1
Голы: Эванилсон, 17, Уаттара, 32, Семеньо, 39 – Харвуд-Беллис, 51
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