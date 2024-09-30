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Борнмут
30.09.2024 22:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
30 сентября 2024, 11:42 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:06
133
0

Борнмут – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 сентября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 11:42 | Обновлено 30 сентября 2024, 12:06
133
0
Борнмут – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 сентября на Виталити пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором Борнмут встретится с Саутгемптоном. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда проводит третий сезон после возвращения в АПЛ, и второй под руководством Ираолы. Андони позвали летом 2023-го, несмотря на то, что его предшественник, Гари О'Нил, со своей задачей справился, не допустив возвращения в Чемпионшип. Впрочем, баск, хотя начинал тяжеловато на Туманном Альбионе, в целом справился, обеспечив прогресс вишенок. Сейчас у него новая задача: улучшать позиции, несмотря на то, что в Тоттенхэм продали ударного нападающего, Соланке. И пока что как минимум провала удалось избежать. Начинали с пары ничьих, а вылет из Кубка Лиги (0:1 в Лондоне с Вест Хэмом) компенсировали победой над Эвертоном. В сентябре очков не было, но играть приходилось с грандами - Челси (0:1 дома) и Ливерпулем (0:3 на выезде). Но сейчас от Ираолы и его подопечных ждут уверенной игры и набранных баллов.

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Саутгемптон

Клуб по итогам позапрошлого сезона неприятно удивил всех, вдруг спланировав в Чемпионшип. Да и в 2023/2024 святые были близки к неудаче, но все-таки вернулись в Премьер-Лигу, пусть и только через очень непростые для себя стыковые поединки. Летом команду активно усиливали новичками, подписывая в основном достаточно известных футболистов - пришли Лаллана, Сугавара, Бреретон, Арчер, Угочукву, Матеуш Фернандеш, Фрэйзер, Корне и Рэмсдейл. Но на поле у обновленного коллектива мало что получалось. Да, в Кубке Лиги после гостевых 5:3 с Кардиффом выбили, по пенальти, и Эвертон. Но в рамках АПЛ подопечные Мартина проиграли четырежды кряду, и только в прошлом туре закончили 1:1 с Ипсвичем, взяв первое для себя очко в розыгрыше.

Статистика личных встреч

У святых было 3 победы кряду. Но весной прошлого года они проиграли на выезде вишенкам.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев, и кого и где им побеждать, если не дома подопечных Рассела Мартина? Ставим на то, что выиграет Борнмут (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
30 сентября 2024 -
22:00
Саутгемптон
Победа Борнмута 1.62 Сделать ставку
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Борнмут Саутгемптон Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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