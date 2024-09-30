Борнмут – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ в 22:00 по Киеву
30 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.
Поединок пройдет на стадионе Виталити в Борнмуте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
После 5 сыгранных туров Борнмут, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, занимает 13-е место с 5 очками в таблице чемпионата Англии.
Саутгемптон с 1 набранным пунктов располагается на предпоследней, 19-й позиции.
Борнмут – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.
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