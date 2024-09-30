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Чемпионат Англии
Борнмут
30.09.2024 22:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2024, 11:52 |
18
0

Борнмут – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ в 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 11:52 |
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Борнмут – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.

Поединок пройдет на стадионе Виталити в Борнмуте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После 5 сыгранных туров Борнмут, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, занимает 13-е место с 5 очками в таблице чемпионата Англии.

Саутгемптон с 1 набранным пунктов располагается на предпоследней, 19-й позиции.

Борнмут – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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