30 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Саутгемптон.

Поединок пройдет на стадионе Виталити в Борнмуте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После 5 сыгранных туров Борнмут, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, занимает 13-е место с 5 очками в таблице чемпионата Англии.

Саутгемптон с 1 набранным пунктов располагается на предпоследней, 19-й позиции.

Борнмут – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.