Дьяволы опозорились на Олд Траффорд. Тоттенхэм отгрузил Ман Юнайтед 3 гола

29 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу шпор.

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Голами за лондонский коллектив отличились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.

Красные дьяволы с 42-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.

Сейчас Тоттенхэм с 10 очками занимает 8-е место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Эрика тен Хага 7 пунктов и 12-я строчка.

АПЛ 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Джонсон, 3, Кулушевски, 47, Соланке, 77

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Угарте (Эриксен, 73), Майну (Маунт, 45), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Хейлунд, 73), Гарначо, Зиркзе (Каземиро, 46).



Тоттенхэм: Викарио, Удоджи (Спенс, 46), ван де Вен (Дрэгушин, 81), Ромеро, Порро, Мэддисон (Сарр, 77), Бентанкур, Кулушевски, Вернер (Бергвалль, 77), Соланке, Джонсон (Мур, 76).



Предупреждения: Мазрауи (34), Диогу Далот (39), Джонсон (45+1), Маунт (45+4), Спенс (54), Мартинес (55), Угарте (65), Порро (73).



Удаление: Бруну Фернандеш (42).