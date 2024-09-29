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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
29.09.2024 18:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
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Англия
29 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:57
1027
8

Дьяволы опозорились на Олд Траффорд. Тоттенхэм отгрузил Ман Юнайтед 3 гола

Шпоры победили 3:0 в матче 6-го тура АПЛ, голы оформили Джонсон, Кулушевски и Соланке

29 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:57
1027
8
Дьяволы опозорились на Олд Траффорд. Тоттенхэм отгрузил Ман Юнайтед 3 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за лондонский коллектив отличились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.

Красные дьяволы с 42-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.

Сейчас Тоттенхэм с 10 очками занимает 8-е место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Эрика тен Хага 7 пунктов и 12-я строчка.

АПЛ 2024/25. 6-й тур, 29 сентября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Джонсон, 3, Кулушевски, 47, Соланке, 77

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Угарте (Эриксен, 73), Майну (Маунт, 45), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Хейлунд, 73), Гарначо, Зиркзе (Каземиро, 46).

Тоттенхэм: Викарио, Удоджи (Спенс, 46), ван де Вен (Дрэгушин, 81), Ромеро, Порро, Мэддисон (Сарр, 77), Бентанкур, Кулушевски, Вернер (Бергвалль, 77), Соланке, Джонсон (Мур, 76).

Предупреждения: Мазрауи (34), Диогу Далот (39), Джонсон (45+1), Маунт (45+4), Спенс (54), Мартинес (55), Угарте (65), Порро (73).

Удаление: Бруну Фернандеш (42).

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Деян Кулушевски Бреннан Джонсон Доминик Соланке Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление (красная карточка) Бруну Фернандеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Перець
Лисий вже спакував чемодани 
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+3
cooperchack
Говорил же Тоттенхэм 
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+1
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bzzzzzz
Быть тренером МЮ это проклятая должность. Ждем кто будет страдать после Тен Хага.
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0
AndiM
Лисий аферист.
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0
pol-55
Тотем грамотно будував гру,*ложка догтю*Вернер 38,55хв.ну своєму репертуарі.
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0
Первый Среди Равных
Втримаються в АПЛ ? 
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0
Tower Bridge
В меньшинстве ведь.    А было и 1:6 не так давно)
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0
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