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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
29.09.2024 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 сентября 2024, 21:51 |
36
0

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 18:30 матч чемпионата Англии

26 сентября 2024, 21:51 |
36
0
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Трафорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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