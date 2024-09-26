29.09.2024 18:30 - : -
Англия26 сентября 2024, 21:51 |
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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 18:30 матч чемпионата Англии
26 сентября 2024, 21:51 |
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В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Трафорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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