29 сентября на «Олд Траффорд» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда проводит третий сезон под руководством тен Хага. Дебютный был безусловно удачным для Эрика, с третьим местом в АПЛ и выигранным кубком. Но в 2023/2024 получился провальным почти полностью: откат на 8-е место на внутренней арене, последняя позиция в квартете Лиги чемпионов. Но все же нидерландец успел кубок выиграть, потому сохранил пост. Новый сезон довольно серьезно обновившаяся за лето команда проводит скорее неудачно. Да, поборолись снова с Сити, но проиграли по пенальти Суперкубок. А в АПЛ выиграли у Фулхэма и Саутгемптона (и разгромили 7:0 Барнсли в Кубке Лиги), но уступили Брайтону, получили дома 0:3 с Ливерпулем и не забили Кристал Пэласу. На этой неделе в Лиге Европы с Твенте снова разочаровали: открыли счет, но в итоге дома закончили 1:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне прибавил после неудач 2023/2024, но все-таки спор за 4-е место проиграли Астон Вилле и, в итоге, остались без Лиги чемпионов - снова. Чтобы не допустить повтора подобного, в Лондон за немалые деньги приобрели Соланке. Но Доминик довольно тяжело осваивался на новом месте, а его шпоры на старте взяли только 4 очка в первых 4-х поединках, проиграв и Ньюкаслу, и, главное, в дерби Арсеналу. Но потом получилось наконец-то выдать пару побед кряду. Сначала в Кубке Лиги обыграли Ковентри, потом в волевом стиле справились с Брентфордом - причем Доминик забил важный уравнивающий мяч. В Лиге Европы, принимая Карабах, устроили уверенную победу, закончив 3:0 - тоже поможет поднять еще самооценку.

Статистика личных встреч

Тен хаг не может выиграть у соперника из Лондона трижды кряду: пара ничьих и домашние 2:0 в Лондоне для Хотспурс.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. С учетом формы в последних матчах, ждем, что гости из Лондона не проиграют (коэффициент - 1,64).