Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
29.09.2024 18:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:58
68
0

Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ

30 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:58
68
0
Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм (0:3).

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Голами за команду из Лондона отметились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.

Красные дьяволы с 42-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.

АПЛ. 6-й тур, 29 сентября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Джонсон, 3, Кулушевски, 47, Соланке, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
42’
Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
По теме:
Тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из МЮ
Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор
Анхель Корреа спас Атлетико в матче против Реала на 90+5 минуте
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм удаление (красная карточка) Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Соланке Деян Кулушевски Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Бреннан Джонсон видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?
Футбол | 30 сентября 2024, 01:11 1
«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?
«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?

Украинец вышел на замену в матче с «Брайтоном»

Дали старт противостоянию. Динамо уверенно обыграло Левый берег
Футбол | 29 сентября 2024, 20:04 144
Дали старт противостоянию. Динамо уверенно обыграло Левый берег
Дали старт противостоянию. Динамо уверенно обыграло Левый берег

Команда Шовковского не заметила соперников, которые доигрывали в меньшинстве

«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
Бокс | 29.09.2024, 07:14
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.09.2024, 12:26
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 29.09.2024, 07:49
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 2
Бокс
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
«Повезло быть свидетелями его игры». Артета назвал лучшего игрока в истории
28.09.2024, 08:15
Футбол
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
29.09.2024, 18:52 6
Футбол
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
28.09.2024, 00:16 7
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
28.09.2024, 14:05 1
Футбол
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем