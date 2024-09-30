29.09.2024 18:30 – FT 0 : 3
Англия30 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:58
68
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Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ
30 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:58
68
0
29 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм (0:3).
Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Голами за команду из Лондона отметились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.
Красные дьяволы с 42-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.
АПЛ. 6-й тур, 29 сентября
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3
Голы: Джонсон, 3, Кулушевски, 47, Соланке, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
42’
Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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