29 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между командами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм (0:3).

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Голами за команду из Лондона отметились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.

Красные дьяволы с 42-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша.

АПЛ. 6-й тур, 29 сентября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Джонсон, 3, Кулушевски, 47, Соланке, 77

Видео голов и обзор матча