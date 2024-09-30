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30 сентября 2024, 01:47 |
277
2

Тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из МЮ

«Красные дьяволы» в 6-м туре АПЛ проиграли 0:3 «Тоттенхэму»

30 сентября 2024, 01:47 |
277
2
Тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о том, что он может быть уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:3) в поединке 6-го тура чемпионата Англии.

«Нет, я не думаю об этом. Летом мы все приняли решение остаться вместе, совладельцы, руководство. После четкого анализа мы приняли решение, что нам нужно улучишть как организации, а также как построить команду.

Мы принимаем все решения сообща, зная, что это займет некоторое время. Мы все на одной волне, в одной лодке: владельцы, руководство, персонал и игроки», – заявил тен Хага в послематчевом общении с представителями СМИ.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 12-е место, имея 7 очков.

Ранее Эрик тен Хаг определил главную проблему «МЮ», но ее решение не озвучил.

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Юрій Остроумов Источник: The Mirror
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AndiM
Лисий аферист.
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cooperchack
Лысая бесполезная палка 
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