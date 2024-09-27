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Англия
27 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 27 сентября 2024, 11:56
121
0

Тен Хаг определил главную проблему МЮ, но ее решение не озвучил

Нидерландец – о действиях команды

27 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 27 сентября 2024, 11:56
121
0
Тен Хаг определил главную проблему МЮ, но ее решение не озвучил
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поединка команды в Лиге Европы с «Твенте» (1:1) высказал мнение о главной проблеме подопечных.

«Не забивают голы. Вот в чем проблема, главное – забивать больше голов всей командой. У нас в команде есть игроки, которые умеют забивать, это очевидно. Вы видите все возможности, которые мы создаем, но мы недостаточно забиваем», – заявил тен Хаг.

Ранее Эрик тен Хаг выступил с заявлением после ничьей «МЮ» с «Твенте» в Лиге Европы.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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