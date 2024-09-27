Тен Хаг определил главную проблему МЮ, но ее решение не озвучил

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поединка команды в Лиге Европы с «Твенте» (1:1) высказал мнение о главной проблеме подопечных.

«Не забивают голы. Вот в чем проблема, главное – забивать больше голов всей командой. У нас в команде есть игроки, которые умеют забивать, это очевидно. Вы видите все возможности, которые мы создаем, но мы недостаточно забиваем», – заявил тен Хаг.

Ранее Эрик тен Хаг выступил с заявлением после ничьей «МЮ» с «Твенте» в Лиге Европы.