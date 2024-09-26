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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
25.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Твенте
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Англия
26 сентября 2024, 09:49 | Обновлено 26 сентября 2024, 09:51
303
0

Тен Хаг выступил с заявлением после ничьей МЮ с Твенте в Лиге Европы

Нидерландец дал оценку действиям подопечных

26 сентября 2024, 09:49 | Обновлено 26 сентября 2024, 09:51
303
0
Тен Хаг выступил с заявлением после ничьей МЮ с Твенте в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от ничьей с «Твенте» (1:1) в 1-м туре основного турнира Лиги Европы:

«Мы оставили соперника в игре. Ведя со счетом 1:0 и контролируя ход игры, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы сбавили обороты и пропустили гол. Мы не довели дело до конца – нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.

[Пропущенный] гол – это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте» мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.

Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна», – заявил тен Хаг после матча в интервью TNT Sports.

Ранее Эрик тен Хаг выступил с признанием после разгромной победы «МЮ» над «Барнсли» в Кубке английской лиги.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Твенте Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: BBC
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