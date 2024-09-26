Тен Хаг выступил с заявлением после ничьей МЮ с Твенте в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от ничьей с «Твенте» (1:1) в 1-м туре основного турнира Лиги Европы:

«Мы оставили соперника в игре. Ведя со счетом 1:0 и контролируя ход игры, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы сбавили обороты и пропустили гол. Мы не довели дело до конца – нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.

[Пропущенный] гол – это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте» мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.

Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна», – заявил тен Хаг после матча в интервью TNT Sports.

Ранее Эрик тен Хаг выступил с признанием после разгромной победы «МЮ» над «Барнсли» в Кубке английской лиги.