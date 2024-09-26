Тен Хаг выступил с заявлением после ничьей МЮ с Твенте в Лиге Европы
Нидерландец дал оценку действиям подопечных
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от ничьей с «Твенте» (1:1) в 1-м туре основного турнира Лиги Европы:
«Мы оставили соперника в игре. Ведя со счетом 1:0 и контролируя ход игры, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы сбавили обороты и пропустили гол. Мы не довели дело до конца – нужно было забивать второй мяч. В итоге они остались в игре, а мы были наказаны за собственную ошибку.
[Пропущенный] гол – это [ответственность] всей команды, игрок «Твенте» мог протащить мяч по полю без остановки. Нельзя вот так просто пропускать.
Мы еще раз убедились, что нужно продолжать играть на протяжении всего матча, и при счете 1:0 нужно продолжать играть и стараться забить второй. Это первая игра турнира, и победа была бы очень важна», – заявил тен Хаг после матча в интервью TNT Sports.
Ранее Эрик тен Хаг выступил с признанием после разгромной победы «МЮ» над «Барнсли» в Кубке английской лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Порту на выезде проиграл норвежскому клубу Буде-Глимт со счетом 2:3
Главный тренер киевлян провел пресс-конференцию после матча 1-го тура ЛЕ (0:3)