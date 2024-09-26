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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
25.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Твенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:43
63
0

Манчестер Юнайтед – Твенте – 1:1. Как забил Эриксен. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

26 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:43
63
0
Манчестер Юнайтед – Твенте – 1:1. Как забил Эриксен. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги Европы.

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Английский Манчестер Юнайтед и нидерландский Твенте разошлись миром (1:1). На гол Кристиана Эриксена в первом тайме – гости после перерыва ответили точным ударом Сэма Ламмерса.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кристиан Эриксен, 35 – Сэм Ламмерс, 68

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кристиан Эриксен, 35 мин.

ГОЛ! 1:1. Сэм Ламмерс, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Твенте).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Твенте Лига Европы Кристиан Эриксен видео голов и обзор Сэм Ламмерс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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