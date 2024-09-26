Вечером 25 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги Европы.

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Английский Манчестер Юнайтед и нидерландский Твенте разошлись миром (1:1). На гол Кристиана Эриксена в первом тайме – гости после перерыва ответили точным ударом Сэма Ламмерса.

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Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кристиан Эриксен, 35 – Сэм Ламмерс, 68

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кристиан Эриксен, 35 мин.

ГОЛ! 1:1. Сэм Ламмерс, 68 мин.