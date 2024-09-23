25.09.2024 22:00 - : -
Лига Европы23 сентября 2024, 23:04 |
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Манчестер Юнайтед – Твенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 25 сентября в 22:00
23 сентября 2024, 23:04 |
28
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В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Твенте».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», который находится в Манчестере.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Манчестер Юнайтед – Твенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ТвентеСмотреть трансляцию
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