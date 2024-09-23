В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Твенте».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Твенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция