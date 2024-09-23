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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
25.09.2024 22:00 - : -
Твенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 сентября 2024, 23:04 |
28
0

Манчестер Юнайтед – Твенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 25 сентября в 22:00

23 сентября 2024, 23:04 |
28
0
Манчестер Юнайтед – Твенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Твенте».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд», который находится в Манчестере.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Твенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Твенте
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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