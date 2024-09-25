Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
25.09.2024 22:00 - : -
Твенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 сентября 2024, 03:12 |
8
0

Манчестер Юнайтед – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву

25 сентября 2024, 03:12 |
8
0
Манчестер Юнайтед – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября на «Олд Траффорд» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Твенте». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда при тен Хаге будто находится на футбольных американских горках. Сначала, при всей турбулентности первого сезона при голландце, было выиграно кубок Англии, и, главное, в АПЛ получилось подняться на третье место. Но потом пошел спад практически по всем фронтам - возвращение в Лигу чемпионов обернулось последним местом в квартете, а на внутренней арене красные дьяволы оказались аж восьмыми. Но Эрика не смогли уволить из-за взятого в последнем матче сезона трофея в виде кубка. Именно тот успех и отправил манкунианцев в нынешний турнир. До этого МЮ успел получить новые удары - проиграли на последних секундах Брайтону и были разгромлены дома Ливерпулем. Да, разгромили 7:0 после этого - но это Барнсли, в Кубке Лиги, и 3:0 со скромным Саутгемптоном. Но более сильный Кристал Пэлас выстоял, пусть и не без проблем, на нулевую ничью.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Твенте

Клуб периодически показывает неплохие и даже яркие результаты. К примеру, победа в Эредивизии в 2010-м году. Но и в прошлом сезоне представитель Энсхенде сумел подняться на третье итоговое место - серьезный результат, даже на фоне провала Аякса. А ведь Оостиг возглавил команду только летом 2023-го. Ряд игроков из числа тех, кто добился этого - Смал, Проппер, Сампстед и Бренет - решили сменить прописку в межсезонье. Но, набрав немало перспективных игроков, в том числе и Ламмерса с Лагербильке, пытались голландцы удерживать уровень. Но проиграли в квалификации Лиги чемпионов, Ред Булл (Зальцбург) - 1:2 и 3:3. Да и в Эредивизии осечек хватало, Утрехту и вовсе проиграли. Впрочем, в прошлом туре разгромили Алмере, взяв вторую победу кряду.

Статистика личных встреч

До этого Гордость Востока не приезжала на Олд Траффорд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом пары англичан. Но у гостей неплохая вроде бы форма - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
25 сентября 2024 -
22:00
Твенте
Тотал больше 3.0 1.77 Сделать ставку
По теме:
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Арсенал – Болтон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
Манчестер Юнайтед Твенте Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 24 сентября 2024, 11:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
Футбол | 25 сентября 2024, 01:55 0
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ

Даниил Кревсун потренировался с первой командой «Боруссии» Дортмунд

Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Бокс | 24.09.2024, 07:11
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
СУРКИС: «Динамо набрало хорошую форму. Против Лацио ожидаю только победу»
Футбол | 24.09.2024, 22:43
СУРКИС: «Динамо набрало хорошую форму. Против Лацио ожидаю только победу»
СУРКИС: «Динамо набрало хорошую форму. Против Лацио ожидаю только победу»
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Футбол | 24.09.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
23.09.2024, 08:27 7
Бокс
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 4
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
23.09.2024, 00:33 6
Бокс
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 14
Футбол
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем