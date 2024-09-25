25 сентября на «Олд Траффорд» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Твенте». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда при тен Хаге будто находится на футбольных американских горках. Сначала, при всей турбулентности первого сезона при голландце, было выиграно кубок Англии, и, главное, в АПЛ получилось подняться на третье место. Но потом пошел спад практически по всем фронтам - возвращение в Лигу чемпионов обернулось последним местом в квартете, а на внутренней арене красные дьяволы оказались аж восьмыми. Но Эрика не смогли уволить из-за взятого в последнем матче сезона трофея в виде кубка. Именно тот успех и отправил манкунианцев в нынешний турнир. До этого МЮ успел получить новые удары - проиграли на последних секундах Брайтону и были разгромлены дома Ливерпулем. Да, разгромили 7:0 после этого - но это Барнсли, в Кубке Лиги, и 3:0 со скромным Саутгемптоном. Но более сильный Кристал Пэлас выстоял, пусть и не без проблем, на нулевую ничью.

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Твенте

Клуб периодически показывает неплохие и даже яркие результаты. К примеру, победа в Эредивизии в 2010-м году. Но и в прошлом сезоне представитель Энсхенде сумел подняться на третье итоговое место - серьезный результат, даже на фоне провала Аякса. А ведь Оостиг возглавил команду только летом 2023-го. Ряд игроков из числа тех, кто добился этого - Смал, Проппер, Сампстед и Бренет - решили сменить прописку в межсезонье. Но, набрав немало перспективных игроков, в том числе и Ламмерса с Лагербильке, пытались голландцы удерживать уровень. Но проиграли в квалификации Лиги чемпионов, Ред Булл (Зальцбург) - 1:2 и 3:3. Да и в Эредивизии осечек хватало, Утрехту и вовсе проиграли. Впрочем, в прошлом туре разгромили Алмере, взяв вторую победу кряду.

Статистика личных встреч

До этого Гордость Востока не приезжала на Олд Траффорд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом пары англичан. Но у гостей неплохая вроде бы форма - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).