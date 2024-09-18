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Англия
18 сентября 2024, 10:41 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:44
231
0

Тен Хаг выступил с признанием после разгромной победы МЮ над Барнсли

«Красные дьяволы» крупно победили в матче Кубка английской лиги

18 сентября 2024, 10:41 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:44
231
0
Тен Хаг выступил с признанием после разгромной победы МЮ над Барнсли
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об убедительной победе команды над «Барнсли» (7:0) в матче 3-го раунда розыгрыша Кубка английской лиги.

«Начало было тяжелым, но мы набрали неплохую форму. Этот состав играет вместе в первый раз, и как только мы нашли свой стиль игры, мы забили несколько отличных голов.

Думаю, первый гол Маркуса [Рэшфорда] был действительно хорош, как и остальные. Мы играли на большой скорости и были безжалостны у ворот соперника. Ключевым моментом стало правильное отношение и 100-процентная концентрация.

Я уверен, что Рэшфорд будет забивать. Прошлый сезон был трудным для всех, и мы завершили его завоеванием трофея. Об этом нельзя забывать, но мы достигли своей цели и стремимся к тому же и в этом сезоне, мы хотим прогрессировать», – заявил тен Хаг в интервью Sky Sports после финального свистка.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу Барнсли
Юрій Остроумов Источник: BBC
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