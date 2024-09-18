Антони и МЮ отгрузили 7! Состоялись матчи 1/16 финала Кубка лиги Англии
Эвертон в серии пенальти вылетел от Саутгемптона, Брентфорд с Ярмолюком прошел дальше
17 сентября состоялись некоторые матчи 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25.
Манчестер Юнайтед забил 7 голов в поединке против Барнсли. Дублями отличились Алехандро Гарначо, Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд. Еще один мяч за красных дьяволов оформил Антони, который реализовал пенальти.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Брентфорд выбил клуб Первой лиги Англии Лейтон Ориент, победив со счетом 3:1. Украинский хавбек команды Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.
Эвертон вылетел из соревнований от Саутгемптона в серии пенальти. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок.
Кубок английской лиги 2024/25. 1/16 финала, 7 сентября
- Манчестер Юнайтед – Барнсли – 7:0
Голы: Рэшфорд, 16, 68 Антони, 35 (пен.), Гарначо, 45+2, 49, Эриксен, 81, 85
- Брентфорд – Лейтон Ориент – 3:1
Голы: Карвалью, 17, Дамсгард, 26, Нергор, 45 – Купер, 11
Удаление: Симпсон, 69
- Эвертон – Саутгемптон – 1:1 (пен. 5:6)
Голы: Дукуре, 20 – Харвуд-Беллис, 32
- Сток Сити – Флитвуд – 1:1 (пен. 2:1)
Голы: Роуз, 54 – Беннетт, 90+1
- Блэкпул – Шеффилд Уэнсдей – 0:1
Гол: Бернард, 34
- Престон – Фулхэм – 1:1 (пен. 16:15)
Голы: Ледсон, 35 – Нельсон, 61
- КПР – Кристал Пэлас – 1:2
Голы: Филд, 53 – Нкетиа, 16, Эзе, 64
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем с Сергеем Третьяком выиграли около 700 тысяч гривен
Виталий вспомнил поражение Владимира в мегафайте на Уэмбли