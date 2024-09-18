Антони и МЮ отгрузили 7! Состоялись матчи 1/16 финала Кубка лиги Англии

17 сентября состоялись некоторые матчи 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25.

Манчестер Юнайтед забил 7 голов в поединке против Барнсли. Дублями отличились Алехандро Гарначо, Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд. Еще один мяч за красных дьяволов оформил Антони, который реализовал пенальти.

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Брентфорд выбил клуб Первой лиги Англии Лейтон Ориент, победив со счетом 3:1. Украинский хавбек команды Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.

Эвертон вылетел из соревнований от Саутгемптона в серии пенальти. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/16 финала, 7 сентября

Манчестер Юнайтед – Барнсли – 7:0

Голы: Рэшфорд, 16, 68 Антони, 35 (пен.), Гарначо, 45+2, 49, Эриксен, 81, 85

Брентфорд – Лейтон Ориент – 3:1

Голы: Карвалью, 17, Дамсгард, 26, Нергор, 45 – Купер, 11

Удаление: Симпсон, 69

Эвертон – Саутгемптон – 1:1 (пен. 5:6)

Голы: Дукуре, 20 – Харвуд-Беллис, 32

Сток Сити – Флитвуд – 1:1 (пен. 2:1)

Голы: Роуз, 54 – Беннетт, 90+1

Блэкпул – Шеффилд Уэнсдей – 0:1

Гол: Бернард, 34

Престон – Фулхэм – 1:1 (пен. 16:15)

Голы: Ледсон, 35 – Нельсон, 61

КПР – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Филд, 53 – Нкетиа, 16, Эзе, 64