Украинец попал в старт команд на матч Кубка лиги Англии. Это не Миколенко

17 сентября пройдут матчи не только Лиги чемпионов 2024/25, но и Кубка лиги Англии.

В 1/16 финала Брентфорд сыграет против Лейтон Ориент, а Эвертон поборется против Барнсли.

Украинский хавбек Егор Ярмолюк попал в стартовый состав Брентфорда. А вот Виталий Миколенко из ирисок не попал в заявку на игру.

14 сентября Миколенко из-за плохого самочувствия был заменен в поединке 4-го тура АПЛ против Астон Виллы.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 17 сентября

Стартовый состав Брентфорда:

🐝 Your Bees to take on Leyton Orient #BRELOR | #BrentfordFC pic.twitter.com/J2Alrp93fN

Стартовый состав Эвертона (Миколенко – вне заявки)

Coming up tonight! 😍



🏆 All tonight's Round Three ties are available to watch live in the UK via @SkyFootball or Sky Sports+ 📺#EFL | #CarabaoCup