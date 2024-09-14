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  4. Не травма. Тренер Эвертона объяснил замену Миколенко в первом тайме
Англия
14 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:14
1223
0

Не травма. Тренер Эвертона объяснил замену Миколенко в первом тайме

Виталию стало плохо

14 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 14 сентября 2024, 22:14
1223
0
Не травма. Тренер Эвертона объяснил замену Миколенко в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник« Эвертона» Виталий Миколенко попросил замену на 25-й минуте матча против «Астон Виллы». Казалось, что игрок сборной Украины получил травму, но тренер Шон Дайч пояснил это иначе.

«Миколенко сказал, что начал плохо себя чувствовать, приболел, возможно. Поэтому пришлось его заменить», –- отметил Дайч.

Это хорошие новости для сборной Украины и ливерпульской команды (что нет травмы). Миколенко в конце минувшего сезона получил тяжелую травму ноги, а на Евро-2024 из-за этих проблем провел лишь один матч.

«Эвертон» после четырех туров не набрал ни одного очка.

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Эвертон травма Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Шон Дайч
Иван Зинченко Источник: BBC
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