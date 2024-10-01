ВИДЕО. Есть первый гол! Игрок Динамо, сыгравший на Евро, забил в Испании

29 сентября состоялся матч 6-го тура Сегунды (второй по силе дивизион Испании) между командами «Бургос» и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:2.



23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе гостей и был заменен на 79-й минуте.

На 51-й минуте Цитаишвили открыл счет в матче. Для грузинского вингера это первый гол за «Гранаду».

Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Он проведет сезон 2024/25 в Сегунде, а после должен вернуться к киевлянам.

В активе Цитаишвили теперь шесть матчей за испанский клуб, в которых кроме забитого гола он отметился ассистом.

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