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Шахтер Донецк
02.10.2024 19:45 - : -
Аталанта
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Лига чемпионов
30 сентября 2024, 13:38 |
122
0

Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 2 октября в 19:45

30 сентября 2024, 13:38 |
122
0
Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкая команда на старте главного еврокубкового клубного турнира сыграла вничью с Болоньей (0:0). Итальянский коллектив на своем поле разделил очки с Арсеналом (0:0).

Сейчас Шахтер и Аталанта делят 16-е – 21-е места в таблице Лиги чемпионов. Командам предстоит провести еще 7 матчей, учитывая очный поединок в среду.

Следующие соперники Шахтера и Аталанты после очного противостояния:

  • Шахтер: Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Бавария, Брест, Боруссия Дортмунд
  • Аталанта: Селтик, Штутгарт, Янг Бойз, Реал Мадрид, Штурм, Барселона

Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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