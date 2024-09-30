Шахтер Донецк

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкая команда на старте главного еврокубкового клубного турнира сыграла вничью с Болоньей (0:0). Итальянский коллектив на своем поле разделил очки с Арсеналом (0:0).

Сейчас Шахтер и Аталанта делят 16-е – 21-е места в таблице Лиги чемпионов. Командам предстоит провести еще 7 матчей, учитывая очный поединок в среду.

Следующие соперники Шахтера и Аталанты после очного противостояния:

Шахтер: Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Бавария, Брест, Боруссия Дортмунд

Аталанта: Селтик, Штутгарт, Янг Бойз, Реал Мадрид, Штурм, Барселона

Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.