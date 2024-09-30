Юлия Стародубцева – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине
30 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во 1/8 финала украинка выйдет на корт против Анны Калинской (WTA 14), которая выступает в «нейтральном» статусе. Поединок пройдет 3-м запуском на корте LOTUS после встречи Эррани / Паолини – Фернандес / Сутджиади. Ориентировочное время начала игры – 11:00 по Киеву.
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Это будет первый очный поединок Юлии и Анны.
В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Наоми Осаки, либо против Коко Гофф.
Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...
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