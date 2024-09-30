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  4. Юлия Стародубцева – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 сентября 2024, 21:47 |
249
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Юлия Стародубцева – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине

30 сентября 2024, 21:47 |
249
1
Юлия Стародубцева – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

30 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во 1/8 финала украинка выйдет на корт против Анны Калинской (WTA 14), которая выступает в «нейтральном» статусе. Поединок пройдет 3-м запуском на корте LOTUS после встречи Эррани / Паолини – Фернандес / Сутджиади. Ориентировочное время начала игры – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый очный поединок Юлии и Анны.

В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Наоми Осаки, либо против Коко Гофф.

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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chevars
Добре, що за нашим часом буде 11 година, можна досить зручно подивитися гру, у якій я сподіваюсь на перемогу Юлії з багатьох причин...
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