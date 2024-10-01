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Барселона
01.10.2024 22:00 - : -
Янг Бойз
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 00:55 | Обновлено 01 октября 2024, 01:09
61
0

Барселона – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября в 22:00 по Киеву

01 октября 2024, 00:55 | Обновлено 01 октября 2024, 01:09
61
0
Барселона – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Янг Бойз». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда после провала в прошлом сезоне сменила наставника. Хави все-таки убедил только в одном: как тренер он пока не готов становиться такой же легендой в Каталонии, каким был как футболист. Его сменил опытный специалист, Флик. Смущало только то, что Ханси до этого не был в Испании, да и в сборной провалился. А из новичков подписали, по сути, только Ольмо, да и Дани успел сломаться. Но его травма - цветочки по сравнению с повреждением тер Штегена, для которого сезон закончился. Несмотря на новую цепочку травм, в Примере получилось стартовать серией побед, быстро став единоличным лидером. Но именно в Лиге чемпионов была допущена осечка. Быстро оставшись без Эрика Гарсии, в итоге фаворит уступил Монако.

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Янг Бойз

Клуб настолько утвердился в статусе лучшего в Швейцарии, что в этом сезоне, казалось, решил сначала дать фору противникам. Патрик Рахмен дебютировал с трех поражений в Суперлиге, более того, 6 раз желто-черные не выигрывали. И только у Винтертура, в конце сентября, наконец-то выиграли. Несмотря на такое, в Лиге чемпионов швейцарцы, наоборот, приятно удивили, дважды обыграв в квалификации статусный Галатасарай. Впрочем, как только начался основной раунд, как пчелы были убраны с поля даже дома дебютирующей Астон Виллой. Уже в первом тайме англичане забили дважды, а потом Тилеманс, что открывал счет, выступил уже как ассистент, помогая на 86-й минуте Онана оформить итоговые разгромные 3:0.

Статистика личных встреч

Впервые этот швейцарский клуб приезжает в Каталонию - до этого команды не играли даже товарищеские поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом этой пары кулес. Но так было и в прошлом туре. С учетом травмы тер Штегена, ставим на нейтральный вариант в виде тотал больше 3,5 забитых голов (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Барселона
1 октбря 2024 -
22:00
Янг Бойз
Тотал голов больше 3.5 1.62 Сделать ставку
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Барселона Янг Бойз Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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