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Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2024 22:00 – FT 5 : 0
Янг Бойз
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 01:43 | Обновлено 02 октября 2024, 02:33
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0

Барселона – Янг Бойз – 5:0. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2024, 01:43 | Обновлено 02 октября 2024, 02:33
101
0
Барселона – Янг Бойз – 5:0. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Роберт Левандовски

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

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Испанская Барселона дома разгромила Янг Бойз из Швейцарии со счетом 5:0.

Дубль оформил звездный форвард каталонского клуба Роберт Левандовски.

🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября

22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:0

Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

Видео голов и обзор

События матча

81’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохамед Камара (Янг Бойз).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Барселона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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