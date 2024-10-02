Лига чемпионов02 октября 2024, 01:43 | Обновлено 02 октября 2024, 02:33
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Барселона – Янг Бойз – 5:0. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
02 октября 2024, 01:43 | Обновлено 02 октября 2024, 02:33
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Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
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Испанская Барселона дома разгромила Янг Бойз из Швейцарии со счетом 5:0.
Дубль оформил звездный форвард каталонского клуба Роберт Левандовски.
🏆 Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября
22:00. Барселона (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:0
Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)
Видео голов и обзор
События матча
81’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохамед Камара (Янг Бойз).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Барселона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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