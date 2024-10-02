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  4. Флик выступил с приятным для игроков заявлением после разгрома Янг Бойз
Испания
02 октября 2024, 08:44 | Обновлено 02 октября 2024, 08:51
455
0

Флик выступил с приятным для игроков заявлением после разгрома Янг Бойз

Немецкий тренер – о крупной победе «Барселоны» в ЛЧ

02 октября 2024, 08:44 | Обновлено 02 октября 2024, 08:51
455
0
Флик выступил с приятным для игроков заявлением после разгрома Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о поединке 2-го тура Лиги чемпионов, в котором каталонцы дома крупно обыграли «Янг Бойз» (5:0).

«Нам следует немного более уверенно начинать матчи. Быть более подвижными. Но с течением времени мы прибавляли.

Никто не знает, что как все будет работать в этой новой Лиге чемпионов, но хорошая разность забитых и пропущенных голов всегда кстати.

Рафинья сыграл очень хорошо, но нельзя говорить только о ком-то одном. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если хорошо играют его партнеры.

Мы хотели дать Педри отдохнуть, и были сомнения, что Френки де Йонга стоит выпускать так рано. Вот почему в середине тайма вышел Ансу Фати.

Футболисты заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут», – признался Флик.

«Барселона», имея 3 очка, занимает в таблице Лиги чемпионов 10-е место. 23 октября «блауграна» примет на своем поле «Баварию».

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Ханс-Дитер Флик Барселона Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Marca
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