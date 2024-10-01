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Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2024 22:00 – FT 5 : 0
Янг Бойз
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Лига чемпионов
01 октября 2024, 23:54 | Обновлено 02 октября 2024, 01:27
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Реабилитировались за первый тур. Барселона уничтожила Янг Бойз в ЛЧ

Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0

01 октября 2024, 23:54 | Обновлено 02 октября 2024, 01:27
365
0
Реабилитировались за первый тур. Барселона уничтожила Янг Бойз в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Янг Бойз

Во вторник, 1 октября, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Янг Бойз».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Хозяева разбили соперника со счетом 5:0.

За «Барселону» забивали Роберт Левандовски (дубль) Рафинья и Иньиго Мартинес, еще один гол гости забили в собственные ворота.

Каталонцы набрали первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Янг Бойз» проиграл второй матч.

Следующий матч в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» сыграют 23 октября против «Баварии», в этот же день «Янг Бойз» будет принимать «Интер».

Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 1 октября.

Барселона – Янг Бойз – 5:0
Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол).

Барселона: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси (Форт, 64), Кунде, Педри (Фати, 64), Касадо, Ферран Торрес, Рафинья, Ямал (де Йонг, 75), Левандовски (Виктор, 75).

Янг Бойз: Келлер, Хаджам, Бани-Зукру, Камара, Блум (Атекаме, 58), Лаупер, Угринич (Ньяссе, 58), Имери (Лакомы, 82), Колли (Виржиниюс, 73), Алмада Монтейру, Иттен (Ганвула, 73).

События матча

81’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохамед Камара (Янг Бойз).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Барселона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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