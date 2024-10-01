Реабилитировались за первый тур. Барселона уничтожила Янг Бойз в ЛЧ

Во вторник, 1 октября, состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Янг Бойз».

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Матч прошел на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Хозяева разбили соперника со счетом 5:0.

За «Барселону» забивали Роберт Левандовски (дубль) Рафинья и Иньиго Мартинес, еще один гол гости забили в собственные ворота.

Каталонцы набрали первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Янг Бойз» проиграл второй матч.

Следующий матч в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» сыграют 23 октября против «Баварии», в этот же день «Янг Бойз» будет принимать «Интер».

Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 1 октября.

Барселона – Янг Бойз – 5:0

Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол).

Барселона: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси (Форт, 64), Кунде, Педри (Фати, 64), Касадо, Ферран Торрес, Рафинья, Ямал (де Йонг, 75), Левандовски (Виктор, 75).



Янг Бойз: Келлер, Хаджам, Бани-Зукру, Камара, Блум (Атекаме, 58), Лаупер, Угринич (Ньяссе, 58), Имери (Лакомы, 82), Колли (Виржиниюс, 73), Алмада Монтейру, Иттен (Ганвула, 73).