Лига чемпионов29 сентября 2024, 13:51 |
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Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 октября в 22:00
29 сентября 2024, 13:51 |
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Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Янг Бойз».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Янг БойзСмотреть трансляцию
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