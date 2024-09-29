Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2024 22:00 - : -
Янг Бойз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 сентября 2024, 13:51 |
36
0

Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 октября в 22:00

29 сентября 2024, 13:51 |
36
0
Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Янг Бойз».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Барселона – Янг Бойз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Янг Бойз
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Слован – Манчестер Сити. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – Милан. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янг Бойз Барселона Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера
Футбол | 29 сентября 2024, 12:10 68
ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера
ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера

Болельщики ровенского клуба не очень хорошего мнения о горняках

Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29 сентября 2024, 13:49 0
Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 сентября в 15:00 по Киеву

Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 28.09.2024, 15:02
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Футбол | 28.09.2024, 19:46
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Лучшие бомбардиры молодежного чемпионата Украины-2013/14. Где они сейчас?
Футбол | 28.09.2024, 22:40
Лучшие бомбардиры молодежного чемпионата Украины-2013/14. Где они сейчас?
Лучшие бомбардиры молодежного чемпионата Украины-2013/14. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
28.09.2024, 14:05
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
28.09.2024, 07:16 4
Бокс
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
«Довбик может войти в число лучших». В Италии в восторге от игры украинца
27.09.2024, 14:32 6
Футбол
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
27.09.2024, 15:19 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем