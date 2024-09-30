Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта
Поединок 2-го тура еврокубкового клубного турнира состоится 2 октября в 19:45 по Киеву
2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Донецкая команда на старте главного еврокубкового клубного турнира сыграла вничью с Болоньей (0:0). Итальянский коллектив на своем поле разделил очки с Арсеналом (0:0).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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