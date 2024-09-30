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Лига чемпионов
30 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:27
248
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта

Поединок 2-го тура еврокубкового клубного турнира состоится 2 октября в 19:45 по Киеву

30 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:27
248
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта
ФК Шахтер

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Донецкая команда на старте главного еврокубкового клубного турнира сыграла вничью с Болоньей (0:0). Итальянский коллектив на своем поле разделил очки с Арсеналом (0:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Аталанта

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Шахтер - Аталанта где смотреть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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