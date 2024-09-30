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Премьер-лига
Заря
30.09.2024 18:00 – FT 2 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 19:56 | Обновлено 30 сентября 2024, 19:57
497
1

Угловые сыграли в пользу. Заря переиграла Ворсклу в Киеве

Команда Бартуловича закрыла досадную серию из двух «сухих» поражений

30 сентября 2024, 19:56 | Обновлено 30 сентября 2024, 19:57
497
1
Угловые сыграли в пользу. Заря переиграла Ворсклу в Киеве
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Заря» – «Ворскла» - 2:0

Голы: Будковский, 45, Джордан, 85

Предупреждения: Эскинья, 59

«Заря»: Турбаевский – Вантух (Тронтель, 89), Джордан, Эскинья, Жуниньо (Кирюханцев, 72) – Антюх, Яцик, Дрышлюк (Хахлев, 89), Мичин – Горбач (Вакула, 88), Будковский (Супряга, 90+2).

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский – Хрипчук, Нестеренко (Ковталюк, 79), Скляр (Бацула, 65) – Мякушко (Черныш, 80), Иеде, Кане (Ндукве, 64).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 16 (7) – 10 (3)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 0 – 1.

ЗАРЯ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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C.Пеклов
Цікавий був перл коментатора на 80-й хв.,він казав приблизно так-Довганський думав що після замін,його гравці  будуть в штрафної Зорі,збивати з молока сметану!! Молокознавці та ліга сміху в шоці!
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