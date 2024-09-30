Угловые сыграли в пользу. Заря переиграла Ворсклу в Киеве
Команда Бартуловича закрыла досадную серию из двух «сухих» поражений
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур.
«Заря» – «Ворскла» - 2:0
Голы: Будковский, 45, Джордан, 85
Предупреждения: Эскинья, 59
«Заря»: Турбаевский – Вантух (Тронтель, 89), Джордан, Эскинья, Жуниньо (Кирюханцев, 72) – Антюх, Яцик, Дрышлюк (Хахлев, 89), Мичин – Горбач (Вакула, 88), Будковский (Супряга, 90+2).
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский – Хрипчук, Нестеренко (Ковталюк, 79), Скляр (Бацула, 65) – Мякушко (Черныш, 80), Иеде, Кане (Ндукве, 64).
Арбитр: Клим Заброда (Киев).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 16 (7) – 10 (3)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 0 – 1.
ЗАРЯ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
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