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Премьер-лига
Заря
30.09.2024 18:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:32
94
0

Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соседи по турнирной таблице будут проверять друг друга на прочность

29 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:32
94
0
Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в понедельник, 30 сентября, в Киеве встретятся «Заря» и «Ворскла». Хозяева поля, которые в прошлом матче потерпели поражение, и сейчас находятся на 9 строчке, будут играть против соседей по турнирной таблице — «Ворсклы», которая смогла удержать положительный результат в Кривом Роге, и сейчас занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ.

Заря

Для «Зари» начало сезона получилось неплохим, ведь «мужики» удачно стартовали в чемпионате и прошли в следующую стадию Кубка Украины. Однако потом Юрий Коваль ушел с поста главного тренера «Зари», а лучший игрок команды Эдуардо Герреро перешел в «Динамо», и тогда игра команды немного пошла на спад. После международной паузы подопечные Бартуловича дважды потерпели поражение: сначала от «Динамо» (0:2), впоследствии от «Колоса» (0:1).

Теперь «Заря» учится играть без своего лидера. Идеальной возможностью для того, чтобы доказать, что не только 1 игрок может приносить результат, может стать игра против «Ворсклы», которая сейчас тоже находится не в оптимальной форме, однако имеет чуть лучшее положение в таблице.

Ворскла

Что касается «Ворсклы», то разгромное поражение «Шахтеру» (0:5), можно сказать, встряхнуло полтавскую команду. И после этого подопечные Сергея Долганского выдали беспроигрышную серию из четырех поединков, в которых «Ворскла» смогла победить «Левый Берег» (3:0) и «Оболонь» (2:0), а также сыграть вничью против команд из Львова: «Карпат» (1:1) и «Руха» (0:0). Однако неплохие результаты команды прервало поражение от лидера чемпионата — «Динамо» (1:3), где «ворскляне» имели неплохие шансы на положительный результат, однако пропустили ненужный гол на последних минутах матча и проиграли.

В предыдущем туре «Ворскла» смогла сыграть вничью против «Кривбасса» (1:1), и сейчас команда Сергея Долганского снова будет играть в гостях, на этот раз против принципиального соперника - «Зари», которая хочет прервать безвыигрышную серию и улучшить турнирную ситуацию.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 43 поединка. 18 матчей завершились победой «Зари», 11 побед на счету «Ворсклы» и в 14 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 59:43 в пользу «Зари». В прошлом сезоне в первом круге победу одержала «Заря» со счетом 2:1. В составе «мужиков» забивали Эдуардо Герреро и Джордан, а у «зелено-белых» - Фелипе Родригес. Во втором круге минимальную победу одержала «Заря» (1:0) благодаря голу Якова Башича.

Прогноз на противостояние

Обе команды объединяет сейчас тот факт, что и «Заря», и «Ворскла» пока ни разу не смогли одержать победу после международной паузы. Поэтому в этой игре оба коллектива постараются сделать все возможное, чтобы получить 3 очка. И можно спрогнозировать, что игра будет богата на борьбу и голевые моменты, где победит сильнейший. Нашим прогнозом будет победа «Зари».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Кирюханцев, Яцик, Мичин, Антюх, Бенито, Супряга

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский, Челядин, Скляр, Хрипчук, Кане, Нестеренко, Ковталюк

Прогноз Sport.ua
Заря
30 сентября 2024 -
18:00
Ворскла
Победа Зари 2.26 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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