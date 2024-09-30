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Премьер-лига
Заря
30.09.2024 18:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 01:53 |
17
0

Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2024, 01:53 |
17
0
Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В понедельник, 30-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Очередной тур нашего чемпионата будет завершаться единственным матчем в понедельник в формате противостояния между соседями по зоне у экватора турнирной таблицы. Проще говоря – кто победит, тот и окажется в верхней половине таблицы, а если ничья, то футболисты Сергея Долганского продолжат удерживать восьмое место за собой. Но «Ворскла» уже четыре тура не может выиграть, тогда как серия из поражений без забитых мячей у «Зари» составляет две встречи. Не самые оптимистичные расклады для нейтральных болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
30 сентября 2024 -
18:00
Ворскла
Победа Зари 2.26 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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