В понедельник, 30-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Очередной тур нашего чемпионата будет завершаться единственным матчем в понедельник в формате противостояния между соседями по зоне у экватора турнирной таблицы. Проще говоря – кто победит, тот и окажется в верхней половине таблицы, а если ничья, то футболисты Сергея Долганского продолжат удерживать восьмое место за собой. Но «Ворскла» уже четыре тура не может выиграть, тогда как серия из поражений без забитых мячей у «Зари» составляет две встречи. Не самые оптимистичные расклады для нейтральных болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.