Украина. Первая лига30 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:28
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Заря – Ворскла – 2:0. Будковский забил 800-й мяч мужиков в УПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор 8-го тура чемпионата Украины 2024/25
30 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:28
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30 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Заря и Ворскла.
Поединок прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу луганского коллектива.
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Гол Филиппа Будковского стал для мужиков 800-м забитом мячом в чемпионате Украины за всю историю клуба.
УПЛ 2024/25. 8-й тур, 30 сентября
Заря – Ворскла – 2:0
Голы: Будковский, 45, Джордан, 85
Видеообзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Джордан (Заря).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
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