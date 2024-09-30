30 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Заря и Ворскла.

Поединок прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу луганского коллектива.

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Гол Филиппа Будковского стал для мужиков 800-м забитом мячом в чемпионате Украины за всю историю клуба.

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 30 сентября

Заря – Ворскла – 2:0

Голы: Будковский, 45, Джордан, 85

Видеообзор матча: