Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Ворскла – 2:0. Будковский забил 800-й мяч мужиков в УПЛ. Видео голов
Премьер-лига
Заря
30.09.2024 18:00 – FT 2 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:28
326
0

Заря – Ворскла – 2:0. Будковский забил 800-й мяч мужиков в УПЛ. Видео голов

Смотрите видеообзор 8-го тура чемпионата Украины 2024/25

30 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 30 сентября 2024, 21:28
326
0
Заря – Ворскла – 2:0. Будковский забил 800-й мяч мужиков в УПЛ. Видео голов
ФК Заря

30 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Заря и Ворскла.

Поединок прошел на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу луганского коллектива.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гол Филиппа Будковского стал для мужиков 800-м забитом мячом в чемпионате Украины за всю историю клуба.

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 30 сентября

Заря – Ворскла – 2:0

Голы: Будковский, 45, Джордан, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Джордан (Заря).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
По теме:
Денис Попов рассказал, как проходит его восстановление после травмы
ТЕЛЬКО: «Александрия получила двойные премиальные за победу над Шахтером»
Казахстан – Аргентина – 1:6. Интрига жила один тайм. Видео голов и обзор
Филипп Будковский Заря Луганск Ворскла Полтава Заря - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Андерсон Джордан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
Футбол | 30 сентября 2024, 19:19 0
ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Барса продлила контракт с юным игроком, который выбыл на сезон

Марк Берналь останется в каталонской команде до лета 2026 года

Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Футбол | 30 сентября 2024, 08:27 3
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса

Также испанцем интересуется «Аль-Ахли»

Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 30.09.2024, 07:12
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Бокс | 30.09.2024, 08:16
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Футбол | 30.09.2024, 15:10
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
30.09.2024, 14:34 3
Футбол
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
28.09.2024, 19:46 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем