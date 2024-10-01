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Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 05:55 | Обновлено 01 октября 2024, 06:03
131
0

КРУШИНСКИЙ: «Поле тяжелое, сильный дождь. Мяч ходил быстро, подседали ноги»

Защитник Полесья прокомментировал победу над Карпатами

01 октября 2024, 05:55 | Обновлено 01 октября 2024, 06:03
131
0
КРУШИНСКИЙ: «Поле тяжелое, сильный дождь. Мяч ходил быстро, подседали ноги»
ФК Полесье. Борис Крушинский

Захисник Полісся Борис Крушинський прокоментував перемогу над Карпатами (3:1) у матчі 8-го туру УПЛ.

– Вітаємо з перемогою! Борисе, гол плюс асист у Львові, що відчуваєш?

– Дякую! Відчуваю позитивні емоції, можна сказати, приїхав на рідну землю. Гра вдалася, головне, що перемогла команда. Я дуже радий, що сьогодні на цьому стадіоні була перемога, тому емоції лише позитивні.

– Сьогодні довелося грати за складних умов. Чи вдалося виконати план на гру за рясного дощу, як дощ вплинув на гру?

– Поле було дуже важким. М’яч ходив швидко, десь підсідали ніжки, але, думаю, в першому таймі ми виконали план на гру. Будемо готуватися до наступної гри та продовжувати в такому ж темпі.

– Збоку здалося, що перемога далася впевнено та спокійно, як відчувалося на полі?

– Ця перемога точно не була дуже легкою. Був сильний дощ, можна сказати, ми багато страждали, сідали ноги. Вважаю, що ми перемогли на характері.

– Який ключовий фактор цієї перемоги?

– Як я казав раніше: характер. Ми не давали супернику грати між лініями, зайняли фланг, тому є такий результат і перемога.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье Борис Крушинский
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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