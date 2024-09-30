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  4. Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Англия
30 сентября 2024, 08:27 |
1645
2

Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса

Также испанцем интересуется «Аль-Ахли»

30 сентября 2024, 08:27 |
1645
2
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Английский «Манчестер Сити» и саудовской «Аль-Ахли» интересуются испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» не хотят потерять 17-летнюю суперзвезду, поэтому совет директоров клуба уже обсуждает возможность продления контракта футболиста.

Действующее соглашение с игроком действует до лета 2026 года.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом «ПСЖ» предлагал за Ламина Ямаля 250 миллионов евро.

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Ламин Ямал Барселона Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Serhii P.
Який "Аль-Ахлі"?  Ямал в 17 років, фактично, на початку кар'єри, ні за які гроші не переїде грати в Саудівську Аравію. Він може стати неодноразовим володарем "Золотого м'яча", якщо знайде клуб, в якого амбіції та можливості будуть співпадати з амбіціями та можливостями Ямала.
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