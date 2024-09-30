Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса

Английский «Манчестер Сити» и саудовской «Аль-Ахли» интересуются испанским вингером каталонской «Барселоны» Ламином Ямалем, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» не хотят потерять 17-летнюю суперзвезду, поэтому совет директоров клуба уже обсуждает возможность продления контракта футболиста.

Действующее соглашение с игроком действует до лета 2026 года.

В сезоне 2024/25 Ламин Ямал провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом «ПСЖ» предлагал за Ламина Ямаля 250 миллионов евро.