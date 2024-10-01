Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?

27-30 сентября в чемпионате Италии были проведены поединки 6-го тура сезона 2024/2025.

Римская «Рома» с Артемом Довбиком на своем поле обыграла «Венецию» – 2:1. Это вторая кряду победа «волков» в чемпионате, до этого они обыграли «Удинезе» (3:0).

Довбик против «Венеции» отыграл всю встречу, результативными действиями не отметился.

«Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского дома со счетом 0:3 оказалась бита «Ювентусом». Это третье поражение лигурийцев в кампании.

«Аталанта» перед встречей 2-го тура ЛЧ с донецким «Шахтером» сыграла вничью 1:1 с «Болоньей» – соперником «горняков» по 1-му туру чемпионского евротурнира.

В таблице Серии А в лидеры вышел «Наполи», у которого 13 очков. За ним в топ-5 идут «Ювентус» (12 пунктов), а также «Милан», «Интер» и «Торино» (все – по 11).

У «Ромы» 9 очков и 9-я позиция. «Дженоа» занимает 16-ю позицию с 5 пунктами.

Серия А. 6-й тур. 27-30 сентября

Милан – Лечче – 3:0

Удинезе – Интер – 2:3

Дженоа – Ювентус – 0:3

Болонья – Аталанта – 1:1

Торино – Лацио – 2:3

Рома – Венеция – 2:1

Комо – Верона – 3:2

Эмполи – Фиорентина – 0:0

Наполи – Монца – 2:0

Парма – Кальяри – 2:3

Турнирная таблица