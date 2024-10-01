Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
В чемпионате Италии сыгран 6-й тур
27-30 сентября в чемпионате Италии были проведены поединки 6-го тура сезона 2024/2025.
Римская «Рома» с Артемом Довбиком на своем поле обыграла «Венецию» – 2:1. Это вторая кряду победа «волков» в чемпионате, до этого они обыграли «Удинезе» (3:0).
Довбик против «Венеции» отыграл всю встречу, результативными действиями не отметился.
«Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского дома со счетом 0:3 оказалась бита «Ювентусом». Это третье поражение лигурийцев в кампании.
«Аталанта» перед встречей 2-го тура ЛЧ с донецким «Шахтером» сыграла вничью 1:1 с «Болоньей» – соперником «горняков» по 1-му туру чемпионского евротурнира.
В таблице Серии А в лидеры вышел «Наполи», у которого 13 очков. За ним в топ-5 идут «Ювентус» (12 пунктов), а также «Милан», «Интер» и «Торино» (все – по 11).
У «Ромы» 9 очков и 9-я позиция. «Дженоа» занимает 16-ю позицию с 5 пунктами.
Серия А. 6-й тур. 27-30 сентября
- Милан – Лечче – 3:0
- Удинезе – Интер – 2:3
- Дженоа – Ювентус – 0:3
- Болонья – Аталанта – 1:1
- Торино – Лацио – 2:3
- Рома – Венеция – 2:1
- Комо – Верона – 3:2
- Эмполи – Фиорентина – 0:0
- Наполи – Монца – 2:0
- Парма – Кальяри – 2:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4
|Интер Милан
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10
|Комо
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|14
|Эллас Верона
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
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