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Италия
01 октября 2024, 07:48 | Обновлено 01 октября 2024, 07:52
941
0

Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?

В чемпионате Италии сыгран 6-й тур

01 октября 2024, 07:48 | Обновлено 01 октября 2024, 07:52
941
0
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после второй подряд победы?
Getty Images/Global Images Ukraine

27-30 сентября в чемпионате Италии были проведены поединки 6-го тура сезона 2024/2025.

Римская «Рома» с Артемом Довбиком на своем поле обыграла «Венецию» – 2:1. Это вторая кряду победа «волков» в чемпионате, до этого они обыграли «Удинезе» (3:0).

Довбик против «Венеции» отыграл всю встречу, результативными действиями не отметился.

«Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского дома со счетом 0:3 оказалась бита «Ювентусом». Это третье поражение лигурийцев в кампании.

«Аталанта» перед встречей 2-го тура ЛЧ с донецким «Шахтером» сыграла вничью 1:1 с «Болоньей» – соперником «горняков» по 1-му туру чемпионского евротурнира.

В таблице Серии А в лидеры вышел «Наполи», у которого 13 очков. За ним в топ-5 идут «Ювентус» (12 пунктов), а также «Милан», «Интер» и «Торино» (все – по 11).

У «Ромы» 9 очков и 9-я позиция. «Дженоа» занимает 16-ю позицию с 5 пунктами.

Серия А. 6-й тур. 27-30 сентября

  • Милан – Лечче – 3:0
  • Удинезе – Интер – 2:3
  • Дженоа – Ювентус – 0:3
  • Болонья – Аталанта – 1:1
  • Торино – Лацио – 2:3
  • Рома – Венеция – 2:1
  • Комо – Верона – 3:2
  • Эмполи – Фиорентина – 0:0
  • Наполи – Монца – 2:0
  • Парма – Кальяри – 2:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 6 4 1 1 11 - 4 13
2 Ювентус 6 3 3 0 9 - 0 12
3 Милан 6 3 2 1 14 - 7 11
4 Интер Милан 6 3 2 1 13 - 7 11
5 Торино 6 3 2 1 10 - 8 11
6 Эмполи 6 2 4 0 5 - 2 10
7 Лацио 6 3 1 2 12 - 10 10
8 Удинезе 6 3 1 2 9 - 10 10
9 Рома 6 2 3 1 7 - 4 9
10 Комо 6 2 2 2 9 - 11 8
11 Фиорентина 6 1 4 1 7 - 7 7
12 Аталанта 6 2 1 3 11 - 12 7
13 Болонья 6 1 4 1 7 - 9 7
14 Эллас Верона 6 2 0 4 10 - 11 6
15 Парма 6 1 2 3 10 - 12 5
16 Кальяри 6 1 2 3 4 - 10 5
17 Дженоа 6 1 2 3 4 - 10 5
18 Лечче 6 1 2 3 3 - 11 5
19 Венеция 6 1 1 4 4 - 10 4
20 Монца 6 0 3 3 4 - 8 3
Полная таблица

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Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Дженоа Рома Рим Артем Довбик Руслан Малиновский Аталанта Болонья Венеция Ювентус статистические расклады
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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