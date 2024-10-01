Киченок / Костюк – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда на турнире WTA 1000 в Пекине
1 октября украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк продолжат выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 1/8 финала украинский тандем сыграет против «нейтралок» Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Поединок состоится третьим запуском на корте Brad Drewett после встречи Хеллиовара / Паттен – Маррей / Пирс. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале тысячника сыграют против пары София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.
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