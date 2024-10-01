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  4. Киченок / Костюк – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 октября 2024, 02:55 |
13
0

Киченок / Костюк – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда на турнире WTA 1000 в Пекине

01 октября 2024, 02:55 |
13
0
Киченок / Костюк – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Марта Костюк

1 октября украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк продолжат выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/8 финала украинский тандем сыграет против «нейтралок» Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Поединок состоится третьим запуском на корте Brad Drewett после встречи Хеллиовара / Паттен – Маррей / Пирс. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале тысячника сыграют против пары София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

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Людмила Киченок Марта Костюк Диана Шнайдер Мирра Андреева смотреть онлайн WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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