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  4. Лунин летом отказал своему окружению. Андрей имел варианты из АПЛ
Испания
01 октября 2024, 02:01 |
118
1

Лунин летом отказал своему окружению. Андрей имел варианты из АПЛ

Украинскому вратарю советовали покинуть мадридский клуб

01 октября 2024, 02:01 |
118
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Лунин летом отказал своему окружению. Андрей имел варианты из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Несмотря на продление соглашения Андрей летом мог покинуть «Реал». По информации испанского издания Relevo, окружение Лунина настаивало на том, чтобы украинец покинул «Реал». У кипера было несколько предложений из АПЛ, но Лунин всем отказал и решил остаться в Мадриде.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. Украинец из-за травмы Куртуа готовится сыграть против «Лилля» в ЛЧ.

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Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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И молодец. Реал - лучший клуб. 
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