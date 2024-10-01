1 октября на «Тегельне поле» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Слован» (Братислава) встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Слован Братислава

Команда относится в довольно узкому числу тех, кто завоевывал евротрофей в виде Кубка Кубков. А на национальном уровне это и вовсе гранд, причем не только сугубо исторический: весной было оформлено шестое кряду чемпионство. Правда, в еврокубках сейчас словаки не особенно высоко котируются. Но сейчас у Владимира Вайсса собран опытный и достаточно звездный коллектив. В квалификации получилось выбить последовательно македонскую Стругу, словенский Целе, кипрский АПОЭЛ и датский Мидтьюлланд, и ни в одном из поединков словаки не проиграли (заодно привычно мощно стартовав в своем первенстве). Но основной раунд для них начался с 1:5, пусть и на выезде, против не самого сильного соперника, Селтика.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Манчестер Сити

Клуб начал сезон не без серьезных опасений. Прежде всего, все ждут развязки давней истории со 115 пунктами обвинения в нарушениях финансовых правил, и штрафы для Эвертона и Ноттингем Форест в прошлом сезоне за меньшие нарушения не сулят такого уж оптимистичного вердикта для гранда. И, возможно, потому он летом так аккуратно действовал, ограничившись одной покупкой, Савиньо (причем у проекта с теми же владельцами), и воссоединением с Гюндоганом. По иронии, они, по сути, компенсировали заранее выбывших из-за тяжелых травм Бобба и Родри, если испанца вообще можно заменить. А продажа Альвареса не особенно сказывается из-за запредельной результативности Холанда. Но с Интером в первом туре Эрлинг промолчал, и англичане ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Впервые английский гранд приезжает в столицу Словакии.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут нового разгрома небесно-голубых. Но они все-таки играют дома, а у англичан начались проблемы с основным составом. Поставим на хозяев с форой +3,5 забитых голов(коэффициент - 1,762).