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Лига Чемпионов
Слован Братислава
01.10.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
29 сентября 2024, 14:07 |
47
0

Слован – Манчестер Сити. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 октября в 22:00

29 сентября 2024, 14:07 |
47
0
Слован – Манчестер Сити. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Слован» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Национальном стадионе, который находится в словацком городе Братислава.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Слован – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Слован – Манчестер Сити
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Слован Братислава Манчестер Сити Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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