01.10.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов29 сентября 2024, 14:07 |
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Слован – Манчестер Сити. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 октября в 22:00
29 сентября 2024, 14:07 |
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Во вторник, 1 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Слован» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на Национальном стадионе, который находится в словацком городе Братислава.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Слован – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Слован – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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