1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.



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Голами за подопечных Жузепа Гвардиолы отличились Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

Украинский хавбек Слована Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Слован Братислава (Словакия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4

Голы: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 58, Макати, 74

Видео голов и обзор матча: