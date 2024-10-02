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Лига Чемпионов
Слован Братислава
01.10.2024 22:00 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 01:54 |
73
0

Слован – Манчестер Сити – 0:4. Гюндоган, Фоден, Холанд, Макати. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 01:54 |
73
0
Слован – Манчестер Сити – 0:4. Гюндоган, Фоден, Холанд, Макати. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.

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Голами за подопечных Жузепа Гвардиолы отличились Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

Украинский хавбек Слована Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Слован Братислава (Словакия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4

Голы: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 58, Макати, 74

Видео голов и обзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Джеймс Макати Эрлинг Холанд Илкай Гюндоган Фил Фоден Даниил Игнатенко видео голов и обзор Манчестер Сити Слован Братислава Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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