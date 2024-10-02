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Слован Братислава
01.10.2024 22:00 – FT 0 : 4
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
02 октября 2024, 05:23 | Обновлено 02 октября 2024, 06:00
82
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ГВАРДИОЛА: «Мы имели много моментов. Мне нравится управлять этой командой»

Манчестер Сити на выезде разгромил команду Слован из Братиславы

02 октября 2024, 05:23 | Обновлено 02 октября 2024, 06:00
82
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ГВАРДИОЛА: «Мы имели много моментов. Мне нравится управлять этой командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити на выезде разгромил команду Слован из Братиславы со счетом 4:0.

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Пеп Гвардиола, главный тренер Ман Сити: «Нужно делать то, что ты можешь делать. Мне нравится управлять этой командой. Нравится играть в штрафной соперников. Было непросто. В целом, травм не было, так что вечер для нас был действительно удачным.

Я также доволен переходом в нападение. Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в первые 15–20 минут. У нас было много моментов, и мы могли бы забить еще больше голов. У нас много игроков, даже молодые – сыграли хороший матч. Я буду рад снова вернуться в Братиславу или Словакию».

Фил Фоден, игрок Ман Сити, MVP матчу: «Мы нашли пространство в середине поля. В целом, мы в восторге. Это был наш первый визит в Братиславу, но атмосфера на стадионе была отличной, и болельщики не переставали скандировать. Было здорово забить два быстрых гола, и я тоже рад забить».

Владимир Вайсс, главный тренер «Слована»: «Мы играли против лучшей команды, которую я когда-либо видел. Мы не могли ожидать ничего другого. Для меня «Сити» – лучшая команда в мире с точки зрения качества игры или позиционной игры. Возможно, я бы сделал состав более оборонительным. Но это было для тех, кто принес нашему клубу место в Лиге чемпионов. Это огромный опыт для нас, огромный опыт для людей. Они увидели фантастическую команду. Каждый тренер верит в какое-то чудо или что-то необыкновенное, но качество «Сити» – это то, что есть».

Гурам Кашия, защитник «Слована»: «Мы играли против команды с огромными качествами. Было очень сложно защищаться против них. Они были так хороши, и у нас почти не было шансов в игре. Но мы все равно гордимся. Мы в Лиге чемпионов, но чтобы соревноваться на таком уровне, нужно другое оружие, чем у нас».

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Лига чемпионов пресс-конференция Жузеп Гвардиола Фил Фоден Владимир Вайсс-старший Манчестер Сити Слован Братислава
Николай Степанов Источник: УЕФА
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