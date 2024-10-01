Холанд и компания. Манчестер Сити вынес Слован с украинцем в Лиге чемпионов

1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.

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Голами за подопечных Жузепа Гвардиолы отличились Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

Украинский хавбек Слована Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Манчестер Сити после двух туров в еврокубке имеет в своем активе 4 очка. На старте соревнований Гвардиола и компания сыграли вничью с Интером (0:0).

Слован потерпел второе разгромное поражение. В первой игре в ЛЧ клуб из Братиславы уступил Селтику 1:5.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 1 октября

Слован Братислава (Словакия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4

Голы: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 58, Макэйти, 74

Слован: Такач, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмэн, Саввидис, Игнатенко (Сзоке, 63), Вайсс (Шарани, 63), Толич (Паушек, 79), Барсегян (Мак, 85), Стрелец (Марцелли, 79).



Манчестер Сити: Ортега, Гвардиол (Уокер, 78), Стоунз, Аканджи (Рубен Диаш, 61), Льюис, Гюндоган, Матеуш Нунеш, Савио, Фоден (Грилиш, 78), Доку, Холанд (Макэйти, 61).