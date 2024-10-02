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Лига чемпионов
02 октября 2024, 01:47 | Обновлено 02 октября 2024, 01:55
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Экс-игрок сборной Украины снова получил ужасную оценку за матч ЛЧ 2024/25

Даниил Игнатенко вместе со Слованом проиграл во 2-м туре Манчестер Сити 0:4

02 октября 2024, 01:47 | Обновлено 02 октября 2024, 01:55
411
0
Экс-игрок сборной Украины снова получил ужасную оценку за матч ЛЧ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован и Манчестер Сити.

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Поединок прошел на стадионе Тегельне поле в Братиславе. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу горожан.

Украинский хавбек Слована Даниил Игнатенко, который в свое время получал вызов в сборную Украины, вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.6 баллов. Это худший показатель среди всех игроков матча. В 1-м туре Слован также потерпел разгромное поражение – от Селтика (1:5). Игнатенко тогда провел 76 минут и тоже стал худшим.

Лучшим игроком поединка Слован – Манчестер Сити стал Илкай Гюндоган (9.2), который оформил первый мяч в противостоянии.

Оценки WhoScored за матч Слован – Манчестер Сити (0:4)

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Даниил Игнатенко оценки WhoScored Манчестер Сити Слован Братислава Лига чемпионов Илкай Гюндоган
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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