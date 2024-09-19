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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 05:25 |
569
0

Обнародована ужасная оценка украинца за матч ЛЧ, в котором он привез гол

Даниил Игнатенко и Слован Братислава провели провальный поединок с Селтиком (1:5)

19 сентября 2024, 05:25 |
569
0
Обнародована ужасная оценка украинца за матч ЛЧ, в котором он привез гол
Instagram. Даниил Игнатенко

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Селтик Парк в Глазго. Игра завершилась со счетом 5:1 в шотландского клуба.

Украинский хавбек словацкого коллектива Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 76 минут, после чего был заменен. На 55-й украинец привез пенальти в свои ворота, сбив соперника в штрафной. 11-метровый был реализован Арне Энгельсом.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.2 баллов. Игнатенко стал худшим игроком поединка.

Лучшим в матче был признан Энгельс – 9.0. На его счету, помимо забитого мяча, также ассист.

Оценки WhoScored за матч Селтик – Слован Братислава (5:1)

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Даниил Игнатенко WhoScored Селтик Слован Братислава Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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