Обнародована ужасная оценка украинца за матч ЛЧ, в котором он привез гол
Даниил Игнатенко и Слован Братислава провели провальный поединок с Селтиком (1:5)
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Селтик и Слован Братислава.
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Поединок прошел на стадионе Селтик Парк в Глазго. Игра завершилась со счетом 5:1 в шотландского клуба.
Украинский хавбек словацкого коллектива Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 76 минут, после чего был заменен. На 55-й украинец привез пенальти в свои ворота, сбив соперника в штрафной. 11-метровый был реализован Арне Энгельсом.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.2 баллов. Игнатенко стал худшим игроком поединка.
Лучшим в матче был признан Энгельс – 9.0. На его счету, помимо забитого мяча, также ассист.
Оценки WhoScored за матч Селтик – Слован Братислава (5:1)
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